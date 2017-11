Der Leo-Club Berglöwen, die Junioren der Lions, unterstützt durch seine Aktionen schon immer die Menschen in der Region. "Ein Teil mehr kaufen und dieses spenden": So lautete das Motto der diesjährigen Aktion in einem Einkaufsmarkt an den Franzosenäckern.

Binnen weniger Stunden füllten Supermarkt-Kunden bereitwillig den Spendentisch der Leos. Das Resultat waren laut Pressemitteilung des Leo-Clubs beachtliche 24 Bananenkisten voll mit haltbaren Lebensmitteln. Diese wurden nun der Jugendhilfestation St. Martin gespendet. Dort werden die Kinder damit gemeinsam kochen. Die Berglöwen sind nach eigenen Angaben "mächtig stolz auf die Spendenbereitschaft unserer Bevölkerung". Als weitere Aktion planen sie den Christkind-Besuch in der Kinderstation des Klinikums, eine Nikolausfeier und den Glühweinnachmittag in der Diakonie.