Zunächst log der Mann, dass sich die Balken bogen. Erst als ihm der Richter einen längeren Haftaufenthalt in Aussicht stellte, kam es zum Geständnis des 26-Jährigen. Sein Anwalt ließ erklärend wissen: "Er ist eben ein stolzer Moslem." Von daher falle es dem Angeklagten schwer, Misshandlungen an seiner Ehefrau zuzugeben.

Was vor dem Amberger Schöffengericht erörtert wurde, war heftig. Der Vater zweier kleiner Kinder hatte seine Lebenspartnerin mehrfach mit Schlägen und Hieben traktiert. Dies ging so weit, dass die 25-Jährige in der Notaufnahme des Amberger Klinikums wegen erheblicher Verletzungen behandelt werden musste.Die Liste der Vorfälle, geschehen im Jahr 2016, nahm sich noch gravierender aus. Der 26-Jährige zerdrückte seiner Frau eine glimmende Zigarette auf der Wange, sperrte sie ein und versuchte, seine Partnerin sexuell zu missbrauchen. Das scheiterte erst, als das Opfer massiven Widerstand gegen die drohende Vergewaltigung leistete. Heute lebt dasPaar getrennt. Ein Scheidungstermin steht bevor.Nach den Misshandlungen hatte sich die junge Frau einer Polizistin anvertraut, die in Amberg für Delikte häuslicher Gewalt zuständig ist. Vor dem Schöffengericht sagte die Beamtin nun: "Wonach sie sich Frau sehnte, waren Kinder und Familienglück." Doch diese Hoffnung sei nun auch im Anlauf einer zweiten von ihr geschlossenen Ehe gescheitert.Das Opfer der Attacken wurde im Prozess nicht vernommen. Den Richtern genügten die ausführlichen Darlegungen der Polizeibeamtin Sie verhängten, nur wegen des Geständnisses und der bisher weitgehenden Unbescholtenheit des Beschuldigten, eine Haftstrafe von zwei Jahren mit Bewährung und setzten 2000 Euro Geldbuße hinzu. Der Mann wohne unterdessen in Nordrhein-Westfalen, hieß es. Weitere Übergriffe seien nicht zu befürchten.Für Aufsehen im Gerichtssaal sorgte der aus Essen angereiste Verteidiger des 26-Jährigen. Er empfahl der Justiz eine milde Strafe und riet, künftig bei ähnlichen Verfahren einen islamistischen Imam zu laden. Der könne dann einen Bericht zum Eheverhältnis zwischen Frau und Mann in einem anderen Kulturkreis abgeben. Das dürfte allerdings, wie angedeutet wurde, in der Oberpfalz kaum stattfinden.