Lehrerin Sabine Weiß übernimmt Koordination in ihrem Fach an den Grundschulen

Schnaittenbach . An der Schnaittenbacher Schule weiß man die ansteckende Musikbegeisterung gepaart mit dem musikalischen Talent und den Fähigkeiten von Sabine Weiß schon lange zu schätzen: Die Lehrerin fungiert an ihrer Stammschule sehr erfolgreich als Koordinatorin der Musikalischen Grundschule. Dem Schulamt Amberg-Sulzbach ist das Wirken der Lehrkraft nicht entgangen, und so wurde Weiß die Fachberatung für Musik im Landkreis übertragen.

Sabine Weiß ist damit für alle Grund- und Mittelschulen Ansprechpartnerin, was den Musikunterricht betrifft. Die Leiterin der Schnaittenbacher Grund- und Mittelschule, Michaela Bergmann, gratulierte Sabine Weiß für das neue, sicher anspruchsvolles Amt. Sie freue sich umso mehr, eine solch fähige Lehrkraft an ihrer Schule zu haben.Dass Sabine Weiß für dieses Amt geeignet ist, beweist sie mit ihrer erfolgreichen Arbeit als Musikkoordinatorin. Seit drei Jahren ist sie verantwortlich für das musikalische Schulprofil. Unter ihrer Führung absolvierte der Schulchor mehrere erfolgreiche Konzerte. Bei verschiedenen Theateraufführungen wirkten sowohl Gesangs- als auch Instrumentalgruppen unter ihrer Leitung mit. Weiß hat auch bereits mit ihrer Arbeit als Fachberaterin begonnen und in Zusammenarbeit mit dem Schulamt ein Fortbildungskonzept im Fach Musik für das kommende Schuljahr entwickelt.