Jetzt steht es zweifelsfrei fest: Bei dem Leichnam vom Brückelsee bei Wackersdorf handelt es sich um die die sterblichen Überreste eines seit 17 Jahren Vermissten aus Amberg.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin in Erlangen die Identität zweifelsfrei festgestellt. Seit Juli 2000 wurde der damals 39-jährige Mann aus Amberg vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Leichensuchhunden, Booten und Polizeitauchern im Ufer- und Gewässerbereich konnte der Vermisste damals nicht gefunden werden.Am 20. Juni hatte ein Passant am Ufer des Brückelsees eine stark verweste Leiche entdeckt. "Nach wie vor gibt es keine Anhaltspunkte, aus denen auf eine Gewalttat geschlossen werden könnte", erklärte ein Polizeisprecher.