Zum AZ-Bericht "Brandelik wehrt sich gegen Kritik":

Die von Herrn Brandelik an der Stadtheimatpflegerin Beate Wolters und am Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Menschengerechte Stadt, Achim Hüttner, wegen ihres konträren Standpunktes geäußerte Kritik zeugt von einer Überheblichkeit und Respektlosigkeit gegenüber den Meinungen dieser engagierten Bürger. Vollkommen deplatziert ist seine Frage, ob die Kritiker in den letzten 14 Jahren positiv dazu beigetragen, den Verfall der Oststadt aufzuhalten?.Dies projiziert scheinbar die Schuld am Niedergang der Altstadt auf die beiden Personen. Dies ist unerhört, denn es lenkt vom eigentlichen Versagen der Verantwortlichen in früherer Zeit ab. Es darf die Frage gestellt werden, wo sich die Gewerbebau in der Stadt denn engagiert hat? Früher kaum in der Altstadt, meist außerhalb. Massiv wurde und wird bis heute - wie die Verkehrssituation zeigt, konzeptlos - ein Konkurrenzstandort an der Marienstraße aufgebaut, der den Niedergang der Altstadt beschleunigt hat. Soll jetzt die Bebauung in der Bahnhofstraße alles retten mit externen Investoren und der Gewerbebau als Heilsbringer?Wie aus Gesprächen zu hören ist, leiden die Amberger unter dem Defizit versäumter Entscheidungen zur Belebung der Altstadt in den letzten Jahrzehnten. Kein Wunder, man hat in politischer Arroganz die früheren hervorragenden Städteplaner (Roedig, Dr. Brey, Hülscher, Dittrich) vergrault und im wahrsten Sinne des Wortes aus der Stadt getrieben. Dies hinterlässt Defizite, wie wir sie seit Jahren massiv am schleichenden Niedergang der Altstadt erleben - gekrönt jetzt von einer deplatzierten Tiefgaragenzufahrt in der Bahnhofstraße.Leider müssen sich scheinbar die eigentlichen Städteplaner in der Stadtverwaltung bis heute den wirtschaftlichen und politischen Interessen unterordnen und das Feld den Wirtschaftsförderern überlassen. Ist der politische Druck so groß, dass sie wider ihrer fachlichen Überzeugung die Zerstörung der Altstadt durch zwei fragwürdige Projekte zulassen müssen? Wo sind die hiesigen Architekten, die sich trauen, sich bei der Stadtplanung fachlich einzumischen und sich nicht opportunistisch, auf den nächsten städtischen Auftrag schielend, wegducken? Trauen sich aber engagierte Bürger etwas zu sagen, dann werden sie wie die Stadtheimatpflegerin, Herr Hüttner oder vielleicht auch der Leserbriefschreiber öffentlich an den Pranger gestellt und auf diese Weise diskreditiert.Fazit: Etwas mehr Respekt, Herr Brandelik, gegenüber anderen Meinungen wäre angebracht und die Amberger sollten nicht nur jammern sondern sich, wie leider nur zu wenige, mutig und auch kritisch gegen städtebauliche Fehlentwicklungen engagieren.Alfons Swaczyna, Amberg