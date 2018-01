Zum Bericht "Erster Schritt zum neuen Parkhaus":

Ein zusätzliches Parkhaus an der Marienstraße ist aufgrund der prekären Parksituation sicherlich ein großes Plus für Amberg. Hoffentlich nehmen die Stadtväter das bereits bestehende Parkhaus nicht als Beispiel für den Neubau. Das Parken im alten Parkhaus ist eine Zumutung, auch für Kleinwagen. Die Stellplätze sind viel zu eng angelegt, und die Auf- und Abfahrten im rechten Winkel eine Katastrophe. Da müssen die meisten Autofahrer mehrmals rangieren, um die Kurve zu kriegen. Deshalb wird dieses Parkhaus auch von vielen Autofahrern gemieden - die riskieren lieber einen Strafzettel in der Kurzzeitparkzone, als sich im Parkhaus eine Schramme einzufangen.Günter W. Zagel, Hahnbach