Zum Artikel ,,Kalte Schulter für Kaltwasser-Challenge" und dem Kommentar der Amberger Zeitung dazu:

Als 23-Jähriger selbst überrascht, habe ich die vergangenen Tage und Wochen gar nichts mitbekommen von dieser Art von Challenge im Landkreis oder im ostbayerischen Gebiet.Nachdem ich den Artikel und Hintergründe gelesen habe, muss ich sagen: Ich finde daran überhaupt nichts verkehrt. Im Gegenteil: Eine gute Aktion, um den Zusammenhalt in den Vereinen zu zeigen und zu erhalten, die Vereinskultur zu fördern und letztlich auch die Vereine und Vereinsarbeit gegenseitig zu stärken. Ich würde so weit gehen und behaupten, dass es letztlich auch die Gesellschaft fördern und abseits von PC-Monitoren und Handy in der Realität wieder näher zusammenbringen kann.Diese Aktion lässt schnell Erinnerungen an die Ice-Bucket Challenge vor einigen Jahren wachwerden, die auch einen sozialen Hintergrund hatte und an der selbst Prominente wie Bill Gates teilnahmen. Und wenn Vereine nun noch Spenden an die Kirche abtreten, zum Beispiel wie in Köfering, ist das doch sehr lobenswert - oder? Die Kritik des Kommentators ist aus meiner Sicht jedenfalls übertrieben, wenn er davon spricht, dass nun der ,,gnadenlose öffentliche Gruppenzwang" im Vordergrund steht. Und die genannte Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken sei ja auch nur eine Ergänzung, im Grunde nur als kleines Marketinginstrument zu verstehen - man brauche die Beiträge nicht stärker priorisieren, als sie es in Wirklichkeit sind.Dabei ist es sicher übertrieben, an ähnliche Aktionen, genannt waren elektronische Kettenbriefe in den 1990er-Jahren, zu erinnern, die mit Vereinen und Vereinsarbeit überhaupt nicht zu vergleichen oder gar gleichzusetzen sind. Ich selbst finde es als nicht aktiver Kirwabursch nebenbei eine gelungene Aktion, um auf die nächsten Kirchweihfeste hinzuweisen - auch so können Kultur und Brauchtum und deren Erhalt gefördert werden. Der Kommentator sollte sich vor Ort selbst ein Bild machen.Konrad Loos, Hirschbach___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.