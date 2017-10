Zum Artikel "Land ohne Wirte":

Zugegeben, es ist ein Trauerspiel! Wir haben mittlerweile Orte mit 3000 Einwohnern ohne Wirtshaus. Der Artikel zeigt zwar einige Kriterien zum Wirtshaussterben auf, doch Wesentliches fehlt. Es gibt drei Hauptgründe:1. Das Generationsproblem. Wirt ist auch Berufung, doch wer möchte noch 14 Stunden am Tag im Wirtshaus stehen? Dies funktioniert nur dort, wo die Großfamilie mitspielt. 2. Das Investitionsproblem. Investitionen müssen sich amortisieren. Es gibt einige Beispiele ausgezeichneter Speisegaststätten in unserer Region, die mehrheitlich von den Eigentümern betrieben werden. Es gibt auch gute Pächter, leider nur mit dem Problem, dass nach einem Pächterwechsel das Lokal oft herabgewirtschaftet wird. Ein Nachfolger hat es dann verdammt schwer, zumal dann die Pacht oft in keiner Relation zum Umsatz steht. Und, was in dem Artikel nicht zur Sprache kam: 3. Die Vereinsheime. Während früher die Stammtische, Vereins- und Familienfeiern im Wirtshaus stattfanden, wanderten diese im Laufe der Jahre in die Vereinsheime ab. Heute hat jedes Dorf oft mehrere. Diese, gebaut unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel, sind großteils Gewerbebetriebe. Glück hat der Wirt noch, wenn er die Speisen liefern darf, der lukrative Getränkeumsatz geht ihm in jedem Fall verloren. Schmerzhaft für den Eigentümer eines Wirtshauses, oft tödlich für den Pächter.Eine in das Wirtshausgeschehen eingebundene Familie und ein ausgezeichnetes Angebot sind heute Voraussetzungen für den Bestand eines guten Wirtshauses, dann kann es im optimalen Fall auch noch mit Pacht und Fremdpersonal funktionieren.Dieter Dörner, Kreisheimatpfleger 92224 Amberg