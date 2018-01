Zur Berichterstattung über den bevorstehenden Bau eines Parkdecks an der Marienstraße und die Einführung von Parkgebühren an dieser Stelle:

In eigener Sache Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen. Generell besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manuskripte. Bitte geben Sie Namen, Adresse und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an. Zuschriften schicken Sie an redaz@oberpfalzmedien.de oder auf dem Postweg: Amberger Zeitung, Redaktion, Mühlgasse 2. Oder per Fax: 09621/306-250.

Gleich im ersten Satz möchte ich feststellen, dass ich Rentner bin. Die letzten drei Jahrzehnte meines Berufslebens war ich Pendler. Es war schon vor 20 Jahren schwierig, einen Parkplatz in Bahnhofsnähe zu ergattern, da war aber das Parkhaus noch kostenlos. Der damalige OB hat immer von Pendlerparkplätzen direkt am Bahnhof (Auflassung nicht benötigter Gleise) geredet, aber eben nur geredet. Passiert ist seither nichts.In Sulzbach-Rosenberg und Hartmannshof gibt es noch kostenlose Pendler-Parkplätze. Warum geht das in diesen Orten und warum in Amberg nicht, oder liegt das vielleicht an der rot-schwarzen Kuschelfraktion im Amberger Stadtrat? Deren Oberhäupter verdienen oder verdienten ihre Brötchen in Amberg mit guten Parkmöglichkeiten direkt am oder unter dem Betrieb. Von denen kann man kein Verständnis verlangen. Der Preis beträgt ja auch nur fünf Euro pro Tag, das sind bei 20 Arbeitstagen nur 100 pro Monat, ein Schnäppchen!Übrigens: Der abgebildete Parkautomat ist offensichtlich der gleiche wie auf dem Bahnhofsvorplatz. Vermutlich gibt er auch kein Geld zurück und rechnet auch nicht die Parkzeit bei Überbezahlung hinzu. Ich hoffe sehr, dass sich die Wähler im Oktober an dieses Wahlgeschenk erinnern, wie die Kleinen entscheiden, so treiben es auch die Großen.Günther Menzel, Amberg