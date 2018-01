Der Leser, der die Bahnhofstiefgarage mit der neuen Tiefgarage in der Altstadt verbinden möchte, meldet sich nach der Stellungnahme der Stadt erneut zu Wort:

Sehr erstaunt finde ich mich an prominenter Stelle im Lokalteil der Zeitung wieder! Wenn auch von der Verwaltung als illusorisch eingestuft, möchte ich an meiner Idee festhalten. Es geht nämlich um mehr als das Loch. Amberg tut viel zu wenig, um mit der authentischen Stadt des Mittelalters, die noch zu drei Vierteln von der originalen Stadtmauer umgeben ist, Touristenströme anzulocken. Das überlässt man kampflos Rothenburg ob der Tauber mit einer nach Kriegsschäden rekonstruierten Stadtmauer.Ich bin der Meinung, dass Amberg durchaus das Potenzial hat, ähnlich zu punkten, zumal die Oberpfalz noch eine Menge mehr zu bieten hat. In einem Zusammenschluss auf touristischem Gebiet mit den Städten Nürnberg und Regensburg ließe sich eine lohnende touristische Route entwickeln und erschließen.Für so ein zukunftsträchtiges Vorhaben wäre es allerdings schlecht, wenn Amberg mehr und mehr durch Neubauten modernisiert würde. Auch das Loch in der Bahnhofstraße stört so eine Entwicklung gewaltig, denn es zieht im oberen Teil der Bahnhofstraße einen regen Autoverkehr in die Innenstadt. Das Loch ist ja kein Selbstzweck, es soll Menschen mit ihren Fahrzeugen in die Stadt bringen.Der heutige Stadtverkehr bis zur Ziegelgasse/Obere Nabburger Straße ist gerade noch erträglich, würde aber deutlich zunehmen und weiter hinunterführen. Das alles würde durch die Tunnellösung vermieden.In meinem ersten Leserbrief vom 7. Oktober 2017 zum Bürgerspitalgelände und Forum habe ich ausdrücklich den Erhalt der Fassaden des Forums gefordert, ganz im Sinne eines ganzheitlichen Erhalts der Altstadt.Die Bahnhofstraße ist jetzt schon weitgehend spätes 19. und frühes 20. Jahrhundert. Bei jedem Besuch der Altstadt stört mich erheblich das einfallslose Geschäftshaus direkt an der Vilsbrücke in der Georgenstraße, ein Fremdkörper erster Ordnung direkt an der Ecke des historischen Marktplatzes. Nun auch noch zwei weitere Fremdkörper des frühen 21. Jahrhunderts in und an der Bahnhofstraße sind zu viel.Bürger, denkt an die Zukunft eurer Stadt, verbaut sie nicht! Der U-Bahn-Bau ist sicher teuer, die im Artikel vorgebrachten Argumente der Verwaltung stimmen großenteils, aber sie klammern die Zukunft der Stadt aus.Hans-Peter Drescher, Amberg