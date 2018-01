Im Autohaus Gross gibt es wieder etwas zu feiern. Verkaufsleiter Edmund Fischer ist seit 30 Jahren für den Betrieb tätig. Seit 16. Januar 1988 ist er für die Kunden da. Zu diesem Zeitpunkt war er noch alleiniger Verkäufer im Stammhaus in Paulsdorf. Seit 1997 unterstützt ihn der heutige Firmenchef Christian Groß.

Als im Jahr 2000 zusätzlich das Autohaus in Amberg eröffnet wurde, übernahm Fischer das Verkaufsmanagement. Es wurden und werden seit dieser Zeit auch Automobilkaufleute ausgebildet.Durch sein persönliches Engagement im Laufe seiner Karriere habe Fischer viele persönliche Kundenbeziehungen aufgebaut, die bereits über Jahrzehnte andauern, lobte ihn sein Chef. Da es nicht mehr selbstverständlich sei, so lange in ein und demselben Betrieb tätig zu sein, mache es stolz, einen so treuen Mitarbeiter zu beschäftigen.