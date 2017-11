Kleine und große Gauner. Spannung im Spielcasino und Abgezocktheit bei Autoschiebereien. Zwei aus der Kategorie Handlanger kamen jetzt mit Bewährung davon. Ein Dritter, tief verstrickt in kriminelle Bandenkreise, muss hinter Gitter.

Zwei Tage geschwiegen

Bande bundesweit aktiv

Amberg/Schwandorf. (hwo) Teuere Autos für Wohlhabende in Afrika. Alle in Deutschland bei Händlern ausgeliehen, nicht mehr zurückgebracht und über Holland auf den Schwarzen Erdteil verschoben.Als jetzt zwei Tage lang vor dem Amberger Schöffengericht verhandelt wurde, war klar: Man redete nur über die Spitze eines Eisbergs. Genauer gesagt: Es ging um zwei Limousinen im Wert von 80 000 Euro, die im Sommer 2015 in Amberg und Chemnitz von einem Schwandorfer (59) bei Händlern angemietet worden waren. Interessant: Der Mann besaß nie einen Führerschein. Die Wagen wurden über Waidhaus nach Rozvadov (Tschechien) gebracht und vor einem Casino abgestellt. Dort hatten der Schwandorfer und sein Poker-Kumpel (57) aus dem Raum Augsburg einen aus Böblingen angereisten Deutschen mit kasachischer Abstammung kennengelernt. Der Übersiedler animierte dazu, die Limousinen anzumieten. Um etwas Spaß mit noblen Fahrzeugen zu haben. Das taten seine Kartenfreunde.So wurden dann der Oberpfälzer und der Schwabe zu Handlangern einer Bande, in deren Führungskreis der Kasache sein Unwesen trieb. Zwei Tage lang schwieg der Mann jetzt eisern, lächelte nur dann und wann, ließ seinen aus Böblingen mitgebrachten Anwalt reden. Der focht mit schier unablässig gestellten Fragen für den Mandanten und versuchte, ihn aus der Schusslinie zu bringen. Zum Schluss, um dem Verhandlungsverlauf vorzugreifen, verlangte er gar noch einen Freispruch. Doch am zweiten Verhandlungstag gab es eine Art Bauchlandung. Denn Richter Markus Sand ließ einen 53-jährigen Ukrainer vorführen, der als Kopf der von Berlin aus bundesweit operierenden Autoschieberbande galt und gegenwärtig eine mehrjährige Haftstrafe absitzt. Dabei geschah Außergewöhnliches: "Er war dabei", ließ der Bandenchef anklingen und nannte Details. Die beiden in Amberg und Chemnitz angemieteten Fahrzeuge waren erst nach Rozvadov und dann über Waidhaus nach Halle an der Saale gebracht worden. Von dort aus kamen sie unter Mitwirkung des Kasachen nach Hannover. Später landeten die teueren Limousinen in Afrika und tauchten nie mehr auf.Spätestens ab dann stand im Prozess fest: Der 45-Jährige hatte wohl im Spielerparadies Rozvadov nach willfährigen Opfern gesucht. Als dies auf dem Tisch lag, war plötzlich Schluss mit Pokerface und Lächeln. Der 59-Jährige aus Schwandorf kam, trotz 15 Vorstrafen, mit 21 Monaten zur Bewährung davon. Das entsprach dem Antrag seines Anwalts Jörg Jendricke, obgleich die Anklagevertreterin 26 Monate zum Absitzen beantragt hatte. Der 57-Jährige bisher unbescholtene Schwabe ("Ich gebe meine Tatbeteiligung zu, will aber nicht mehr sagen") wurde zu 16 Monaten mit Bewährung verurteilt. Ungleich härter traf es den Übersiedler aus Kasachstan. Drei Jahre Haft hatte Staatsanwältin Christine Apfelbacher für den bis zum Verhandlungsende schweigsamen Mann verlangt. Zwei Jahre und acht Monate wurden vom Schöffengericht verhängt. Doch sein Aufenthalt hinter Gittern dürfte sich erheblich verlängern. Denn in Böblingen stehen noch zwei Jahre Haft wegen Betrugs offen.Die bundesweit operierende Vereinigung ist mittlerweile zerschlagen. "Ich kenne den nicht", hatte der Kasache mitteilen lassen, als man den Bandenchef in Fußfesseln aus Berlin nach Amberg brachte. Doch er hörte vom Ukrainer: "Aber ja. Der war in Halle dabei, als die Autos nach Hannover gebracht wurden." Aus der Traum für einen, der wohl daran glaubte, es gebe Zusammenhalt in einer kriminellen Kumpanei.