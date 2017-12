Begehrt waren auch heuer wieder die Christbäume, die der Lions-Club Amberg-Sulzbach bei seinem mittlerweile 25. Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz des Drahthammer Schlößls anbot. "Die Verkaufsaktion war erneut ein voller Erfolg für das Lions-Hilfswerk", stellte Koordinator Johann Frank fest.

Die Helfer waren noch beim Abladen der ausnahmslos aus Wäldern bei Freudenberg und Leuchtenberg stammenden Bäume, als gegen 7 Uhr, eine Stunde vor geplantem Verkaufsbeginn, der erste Kunde sich seinen Baum aussuchte. Die Mitglieder des Lions-Clubs hatten bald alle Hände voll zu tun, als ein wahrer morgendlicher Ansturm von Käufern einsetzte. "Bis 8.30 Uhr war der Großteil der Bäume weg", berichtete Johann Frank. Am begehrtesten waren die Nordmanntannen, vor allem größere Exemplare, hieß es bei Verkaufsschluss in der Mittagszeit. Auch Blaufichten und übliche Fichten konnten die Lions in durchgehend hoher Qualität anbieten. Auch wer etwas später kam, fand noch Bäume in sehr guter Qualität vor."Der Club weiß es zu schätzen, dass sich schon viele Eingeweihte und Stammkunden - wir schätzen es sind schon 80 Prozent der Besucher - für einen Lions-Baum entscheiden, weil sie mit dem Kauf zugleich ein gutes Werk tun. Denn der Erlös aus der Activity kommt wie immer sozialen Einrichtungen zugute, namentlich in Amberg der Kinder- und Jugendhilfe", stellte Club-Präsidentin Birgit Lange fest.Und so sei es immer wieder vorgekommen, dass Kunden zum eigentlich Kaufpreis auch noch eine Spende drauflegten.