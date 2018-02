Mario und Ramona Goldstein machten sich auf in die unberührte Wildnis des Nordens, einmal quer durch Kanada und Alaska. Hautnah erleben sie Wale in Neufundland, Bären in Ontario und Wölfe in den Rocky Mountains. Im Indianergebiet gehen sie auf Büffelsuche. Inspiriert werden sie von den Menschen, die abseits der bekannten Wege und im Einklang mit der Natur leben. Diese Einsiedler sind es, die ihnen die Geheimnisse der Wildnis näherbringen. Sie entschließen sich an der Grenze zu Alaska ein Holzfloß zu bauen. Mit diesem wollen sie den Yukon befahren - eine Herausforderung. 3000 Kilometer sind es bis zur Beringsee. Untiefen, schlechtes Wetter und technische Probleme kosten wertvolle Zeit, denn mit jedem Tag kommt der strenge Winter ein Stück näher. Der Vortrag dauert etwa 100 Minuten (ohne Pause). Beginn ist am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei der AZ für 14 Euro (ermäßigt 12 Euro) oder an der Abendkasse (15 Euro/ 13 Euro). Veranstalter sind Abseitsreisen und Kulturwerk.

Verlosung Wer sich am Samstag, 24. Februar, gratis mit den Goldsteins "Quer durch Kanada & Alaska" auf den Weg machen möchte, mailt am Freitag, 15. Februar, zwischen 14.30 und 15 Uhr mit dem Betreff "Wildnis" an verlosung-az@ oberpfalzmedien.de, gibt seinen Vor- und Nachnamen sowie Telefonnummer an. Gesucht werden dann die Gewinner von zwei mal zwei Freikarten für diese Veranstaltung im Musikomm.