Weil ein Tiertransporter am Donnerstagmorgen umgekippt ist, entkamen 20 Kühe, die von einem Bauernhof in Gailoh zum Schlachthof transportiert werden sollten. Mehrere Stunden lang fingen Polizei und Feuerwehr im Amberger Ortsteil Gailoh die Tiere ein. Doch eine Kuh ist noch auf der Flucht.

Derzeit laufe die Kuh von Gailoh Richtung B299, informiert ein Sprecher der Polizei Amberg. Doch es bestünde keine Gefahr, dass sie die Bundesstraße erreicht, da ein Wildschutz-Zaun dazwischenliegt. Trotzdem errichtete die Polizei gegen 9 Uhr morgens einen sogenannten Geschwindigkeitstrichter auf der B299, damit die Autos dort langsamer fahren. Ursprünglich war auch eine Suche mit einem Hubschrauber und Wärmebildkamera vorgesehen. Doch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung.Der Anhänger eines Lkw einer Firma aus Seubersdorf bei Parsberg (Landkreis Neumarkt) war am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr auf einer Ortsverbindungsstraße bei Gailoh von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Der Grund dafür, ist noch nicht bekannt. Durch das Umkippen des Anhängers konnte die Fracht - 20 Kühe - entkommen, wie der Sprecher mitteilt.Drei Streifen sowie die Feuerwehr Amberg waren am Morgen unterwegs, um die flüchtigen Rinder einzufangen. 19 Tiere konnten relativ schnell wieder eingefangen werden. Auch der Jagdpächter ist bei der Suche nach der letzten Kuh mit eingebunden.Die Polizei hat die Landwirte in der Gegend informiert, dass sie sich melden sollen, wenn die Kuh auftaucht.