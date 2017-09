LKW mit 20 Tieren kippt in Amberg um - eine Kuh ist noch flüchtig

Weil ein Tiertransporter am Donnerstagmorgen umgekippt ist, entkamen 20 Kühe. Mehrere Stunden lang fingen Polizei und Feuerwehr im Amberger Ortsteil Gailoh die Tiere ein. Doch eine Kuh ist noch auf der Flucht.

Derzeit laufe die Kuh von Gailoh Richtung B299, informiert ein Sprecher der Polizei Amberg. Doch es bestünde keine Gefahr, dass sie die Bundesstraße erreicht, da ein Wildschutz-Zaun dazwischenliegt.Der LKW einer Firma aus Seubersdorf bei Parsberg (Landkreis Neumarkt) war am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr auf einer Ortsverbindungsstraße bei Gailoh von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt. So konnte seine Fracht - 20 Kühe - entkommen, wie der Sprecher mitteilt.Drei Streifen sowie die Feuerwehr Amberg waren den ganzen Morgen unterwegs, um die flüchtigen Rinder einzufangen. Auch der Jagdpächter ist bei der Suche nach der letzten Kuh mit eingebunden.