Autor

Jeder wünscht sich Gesundheit: Wer gesund ist, will es bleiben, im Krankheitsfall schnellstmöglich gesunden. In unserem Magazin erzählen Oberpfälzer Ärzte und Gesundheitsexperten von Therapien und davon, wie es gelingt, sein Leben gesund und vital zu gestalten. gesund&vital genießt hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauen – unsere Gesprächspartner sind Klinik-Chefärzte und Menschen, die von eigener Erkrankung und Genesung berichten. Das macht uns so besonders.