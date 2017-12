Der Löschzug der Amberger Feuerwehr eilte am Montagmorgen nach Gailoh. "Zimmerbrand" lautete die Erstmeldung in der Einsatzzentrale. Die 33-Jährige Hausbewohnerin hatte das Haus verlassen und offenbar eine Kerze auf einem Adventsgesteck brennen lassen.

Einem optischen und akustischen Rauchmelder an der Außenwand des Hauses ist es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das Gerät schlug Alarm, als sich Qualm in der Wohnung ausbreitete. Nachbarn verständigten daraufhin die Feuerwehr, die sofort ausrückte.Mit Atemschutz drangen Feuerwehrleute in das Haus ein und erstickten den Brand. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Schaden hält sich in Grenzen. Das Gebäude blieb heil.