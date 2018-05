Jetzt aber schnell die Lotto-Kundenkarte zücken: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Amberg hatte bei der Ziehung der Gewinnzahlen im Spiel 6 aus 49 am Samstag, 5. Mai, sechs Richtige getippt. Das teilt die Lotto-Bezirksstelle mit.

Höchste Klasse nicht erreicht

"Da der Spielteilnehmer aus dem Raum Amberg mit Kundenkarte gespielt hat, wird er direkt durch die Staatliche Lotterieverwaltung benachrichtigt", heißt es in der Presse-Info. Der Gewinner darf sich über genau 308.762,10 Euro freuen.Der Glückliche aus der Region war einer von fünf, die die Gewinnklasse 2 erreicht haben. Sie bekommen alle den selben Betrag. Gewinnklasse 1 (Sechs Richtige plus Superzahl) war nicht besetzt, in dieser Kategorie hätte es knapp 6,9 Millionen Euro gegeben. Der nicht ausgezahlte Gewinn wandert in den Jackpot.Deutschlandweit lag der Spieleinsatz nur an diesem Samstag bei 43,95 Millionen Euro, allein in Bayern sammelten die Lotto-Annahmestellen 6,49 Millionen Euro ein. An Gewinnen wurden bundesweit 21,98 Millionen Euro ausgeschüttet.