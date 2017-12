"Welcome everybody" heißen die fünften Klassen der Luitpold-Mittelschule alle willkommen. Die Schule darf sich nun zu einer von 80 in der Oberpfalz ohne Rassismus zählen. Schirmherrin der Aktion ist ein echter Promi.

Toleranz im Alltag

Ausnahmsweise Handys

Es ist vor allem wichtig, dass die Initiative von euch Schülern ausgeht. Sara Däbritz, Patin der Schule ohne Rassismus an der Luitpoldschule

"Rassismus erklärt die Welt einfach", beginnt Rektorin Maria Schuller in ihrer Begrüßung, "Menschen werden in gut und böse aufgeteilt. In besser und schlechter. Die Vorstellung, jeder Mensch ist einzigartig, gibt es dabei nicht." Eine Abtrennung aufgrund der Hautfarbe, Sprache und Herkunft definiert Diskriminierung. Der Mut, sich dem entgegenzustellen, ist Courage. Und die wird an der Luitpold-Mittelschule ganz groß geschrieben.Dass sie eigentlich gar keine Auszeichnung bräuchten, erklärt Schülersprecherin Alina Roo. "In unserem Alltag achten wir sowieso darauf, gegen Rassismus anzukämpfen. Jetzt können wir das aber auch nach außen hin zeigen." Damit ziel sie auch darauf ab, dass es an der Schule durchaus auch rassistische Konflikte gibt. Das ist wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden, haben doch 70 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund - und es gibt drei Übergangsklassen mit Flüchtlingskindern. Gerade deswegen wird Toleranz hier so groß geschrieben. "Wir veranstalten zum Beispiel Spielenachmittage und kochen zusammen." Auch bei der Veranstaltung reichten die Kinder Häppchen aus aller Welt.Das Verhalten lobt auch Oberbürgermeister Michael Cerny besonders. "Ich bin heute ganz mächtig stolz auf meine Luitpold-Mittelschule. Und ihr könnt das auch sein." Sich gegen Rassismus einsetzen, das könne theoretisch jeder. Um eine Auszeichnung zu erhalten, müsse man aber besondere Voraussetzungen erfüllen. Lehrer und Schüler haben eine Selbstverpflichtung unterschrieben, dass sie sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung wenden. Die Schüler sammelten insgesamt 403 Unterschriften. Weiter muss die Schule mindestens einmal im Jahr einen Projekttag zum Thema veranstalten. Zu guter Letzt galt es, für das Projekt einen Paten zu finden. Der Oberbürgermeister: "Ich freue mich besonders, das ihr mit eurer Patin das Aushängeschild Ambergs in Sachen Sportlichkeit und Fairness für euch gewinnen konntet."Gemeint ist Fußballnationalspielerin Sara Däbritz. Die Spielerin des FC Bayern München ist gebürtige Ambergerin und ein "sehr heimatliebender Mensch". Die 22-Jährige: "Es ist vor allem wichtig, dass die Initiative von euch Schülern ausgeht." Einsatz gegen Rassismus könne man nicht lernen, man müsse es so meinen. Fairness und Toleranz werde auch im Fußball großgeschrieben. Sie erzählt, dass in ihrer Mannschaft "Mädels aus neun Nationen unterwegs sind". Im Vordergrund stünde aber das Team und dass man zusammen Spaß hat - egal, woher man kommt. "Ich hoffe, dass ihr den sehr tollen Weg, den ihr eingeschlagen habt, beibehaltet. Macht weiter so!" Später folgte ein regelrechter Ansturm der Schüler auf die Olympiasiegerin, die sich wie versprochen Zeit für Autogramme, Fragen und natürlich Selfies nahm. Zuvor kündigte Rektorin Maria Schuller schon an: "Heute dürft ihr ausnahmsweise das Handy benutzen."Patrick Skrowny, Regionalkoordinator von Schule ohne Rassismus, verlieh offiziell den Titel an die Schule. Er mahnte: "Das ist kein Preis für eine bestimmte getane Arbeit. Es ist nötig, immer weiter daran zu arbeiten. Jetzt liegt's an euch."