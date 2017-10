Es war ein Novum an Decker-Schulen: Mädchen der 9. und 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums und der 9. Klasse der Realschule durften sich zur Studienfahrt nach Broadstairs (Großbritannien) anmelden. Die Nachfrage war laut Presse-Info riesig. So machten sich gleich zwei Busse mit 86 Schülerinnen auf den Weg an die englische Südostküste. Mit an Bord auch vier Lehrer: Markus Hilgart, Anja Irlbacher, Thomas Renner und Julia Simbeck.

An fünf Vormittagen hatten die Mädchen Englischunterricht. Auch die Nachmittage und Abende waren zum Englischsprechen da: Nachmittags lernten die Oberpfälzerinnen zunächst die nähere Umgebung von Broadstairs kennen, abends konnten sie sich dann noch bei Veranstaltungen mit Tanz, Karaoke und Theaterworkshop austoben, bevor sie in Zweier- oder Dreiergruppen zu ihren Gastfamilien heimkehrten. Und natürlich durfte ein Ausflug in die Hauptstadt London nicht fehlen.