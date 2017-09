Über die Hilfsbereitschaft seiner Mitmenschen freut sich Bernhard Saurenbach, der Vorsitzende der Amberger Tafel. Grundsätzlich. Manchmal schießen sie allerdings auch über das Ziel hinaus.

Haltbar bis 2010

Wie vergangene Woche zum Schulanfang, als verdreckte alte Schultaschen, kaputtes Spielzeug, zerbrochenes Geschirr und Bekleidung an der Eingangstür der Tafel abgelegt wurden. Das muss die Ehrenamtlichen-Organisation entsorgen, was zusätzliche Arbeit bereitet. Was das Problem mit Bekleidung ist, erläutert Saurenbach auf AZ-Nachfrage: "Die können wir aus Hygienegründen nicht annehmen." Gleiches gelte für Möbel und Haushaltsartikel. "Auch da werden wir immer wieder angerufen."Dass über Nacht Dinge an der Eingangstür hingelegt werden, komme praktisch jede Woche vor. "Vor zwei Wochen etwa Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 2010." Die waren für den Verzehr natürlich nicht mehr geeignet. "Lebensmittel, die uns gespendet werden, müssen den Hygienevorschriften entsprechen", macht Saurenbach deutlich. "Und Lebensmittel, die der Kühlkette unterliegen, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht annehmen, zum Beispiel bei Auflösung eines Haushalts." Dankbar sei man bei der Tafel für Spenden von Lebensmitteln, "die wir gerne zu unseren Öffnungszeiten annehmen".Erreichbar sind die Tafel-Mitarbeiter in ihrem Domizil an der Sulzbacher Straße 15a immer am Montag von 10 bis 15 Uhr, am Dienstag von 9 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. (Angemerkt)