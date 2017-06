Rauch an der Thujenhecke seiner Grundstücksgrenze versetzte am Montagnachmittag einen 67-Jährigen in Alarmstimmung. Von der Terrasse seines Anwesens in der Lessingstraße aus sah er, dass die Hecke sehr schnell auf einer Länge von etwa acht Metern zu brennen anfing.

Laut Pressebericht der PI Amberg ging das Feuer zweifelsfrei von der Außenseite der Hecke aus. Die Innenseite des Zauns war unbeschädigt und grün.Der Geschädigte und mehrere Anwohner löschten einen Teil des Brandes mit Gartenschläuchen, bevor die Feuerwehr Amberg den Rest erledigte. Die Brandursache ist unbekannt; nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln. Der Schaden an der Hecke beläuft sich auf rund 500 Euro. Nach Angaben eines Anwohners soll ein Mann mit einem roten Motorroller den Brand mit dem Mobiltelefon gefilmt haben. Möglicherweise kann dieser Mann wichtige Angaben machen. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.