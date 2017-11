Der Mann kam mit einem Rucksack. Er wurde am Einlass zum Amtsgericht kontrolliert, ging in den ersten Stock und verschwand auf der Herrentoilette. Dort fanden Polizeibeamte wenig später eine verpackte Kugel, in der sich offenbar Rauschgift befand.

Amberg/Schwandorf. (hwo) Irgendwie wirkte der etwa 30 Jahre alte und von der Statur her kleine Mann desorientiert. Er kam eine halbe Stunde vor der Eröffnung eines Prozesses und ließ am Eingang anklingen, der Beschuldigte sei ein Bekannter von ihm. Der Besucher wurde, wie am Einlass üblich, intensiv kontrolliert. Auch den Rucksack, den er mitbrachte, nahmen die Leute vom Sicherheitsdienst genau unter die Lupe. Dann durfte er in den ersten Stock. In den bereits aufgesperrten Sitzungssaal ging der Mann nicht. Er blieb auf dem Gang, und machte sich, als der von Uniformierten vorgeführte Schwandorfer Autoaufbrecher da war, auf den Weg zur Toilette.Das erregte die Aufmerksamkeit eines Richters und eines Protokollführers. Der Jurist wunderte sich: "Der war im August schon mal hier, als es um einen Drogensüchtigen ging. Da ist er auch am Klo verschwunden."Dorthin hatte sich seinerzeit auch der damalige Angeklagte begeben. Er und auch der jetzt beschuldigte Mann standen als Drogenabhängige in den Akten. Was dann passierte, geschah zur völligen Überraschung des seltsamen Besuchers. Als er wieder aus der Toilette kam, hatte der Richter bereits eine Funkstreifenbesatzung der Polizei alarmiert. Parallel dazu verriegelte der Protokollführer die Tür zu den sanitären Anlagen. Eine Polizeibeamtin hielt den mutmaßlichen Drogenkurier auf dem Gang fest. Ihr Kollege wandte sich der Herrentoilette zu, begann mit einer Durchsuchung und meldete nach drei Minuten Erfolg.Hinter einer Klobürste hatte der Polizist eine offenbar mit Rauschgift gefüllte Kugel in der Größe eines Lolli-Lutschers gefunden. Die deponierte Kugel wurde sichergestellt, der mutmaßliche Drogenkurier, der aus der nördlichen Oberpfalz angereist sein soll, festgenommen und abgeführt. Er gab sich blauäugig, wollte an nichts beteiligt gewesen sein.Zu diesem Zeitpunkt musste angenommen werden: Die mutmaßliche Rauschgiftfracht, durch die Kontrolle geschleust, hatte den Empfänger verfehlt. Sie liegt nun bei den Behörden.