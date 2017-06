Warum auch immer, aber Wertstoffhöfe bergen ein gewisses Konfliktpotenzial in sich. Das hat Landrat Richard Reisinger in der einen oder anderen Rede verklausuliert und offen schon wiederholt anklingen lassen. Ein Beispiel aus der Praxis gab es nun am Dienstag in der Landkreiseinrichtung an der Erzhausstraße in Rosenberg. Dort holte ein 68-Jähriger aus Amberg ein Gitter aus dem Alteisen-Container und wollte es mitnehmen.

Weil dies schlicht und einfach nicht erlaubt ist, untersagte ein Bediensteter des Wertstoffhofs den Abtransport. Sehr zum Widerwillen des Rentners. Denn der Mann zückte daraufhin plötzlich ein Messer und bedrohte seinen Gegenüber. Mehr noch: Der Gitter-Interessent trieb den Landkreisbeschäftigten „sieben bis acht Meter vor sich her“, wie Hauptkommissar Peter Krämer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, den Vorfall im Nachhinein schilderte. Dabei traf er den Fliehenden zweimal und verletzte ihn leicht an der Hand. „Er wollte ihn nicht in den Bauch stechen“, ergänzte der Polizeibeamte und tat damit kund, dass keine Tötungsabsicht bestand.Nichtsdestotrotz nahm der Amberger seinem Opfer dessen Handy ab und suchte danach das Weite. Der Verletzte indes begab sich zur Behandlung ins St.-Anna-Krankenhaus. Damit konnte er den Täter auch nicht mehr antreffen, der wenig später – reumütig, ob seines vorherigen Tuns – an den Ort des Geschehens zurückkehrte, um das Mobiltelefon dem rechtmäßigen Besitzer wieder auszuhändigen.Weil er den Bediensteten nicht mehr antraf, begab sich der Senior auf den Nachhauseweg. Dort angekommen, nahmen ihn kurz darauf Beamte der Polizeiinspektion Amberg fest. Gegen den Übersiedler laufen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Diebstahls von Altmetall.