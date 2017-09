Hirschau. "Leben und leben lassen" - so lautet das Lebensmotto von Marianne Braun, die vor ansteckender Lebensfreude auch im Alter nur so sprüht. Die Jubilarin feierte nun ihren 80. Geburtstag, zu dem ihr eine große Schar an Gratulanten die besten Glückwünsche überbrachte. Auch der SPD-Ortsverein gab sich zur Gratulation ihres ältesten Mitglieds ein Stelldichein.

In Neustadt an der Waldnaab erblickte Marianne Braun das Licht der Welt, wo sie aufwuchs und zur Schule ging. Ihr Vater sei leidenschaftlicher Musiker und eingefleischter Sozialdemokrat gewesen: "Mein Vater hat mich für mein Leben geprägt, denn Musik ist mein Lebenselixier, und der Einsatz für die Gewerkschaft und Partei waren für mich als Spross von Herzblut-Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit", erinnert sich die Jubilarin. Marianne Braun hat nach ihrem Schulabschluss eine Lehre zur Kristallglas-Graveurin absolviert und sich schon zu dieser Zeit in die Gewerkschaft eingebracht. Zügig wurde ihr in Neustadt das Amt der Jugendsprecherin der IG Chemie-Papier-Keramik übergeben. Der Eintritt in die Partei folgte. 1970 heiratete Marianne Braun nach Hirschau. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.Der Jubilarin war es ein Anliegen, sich auch in Hirschau beim SPD-Ortsverein aktiv einzubringen. Marianne Braun betätigt sich gerne körperlich und als geselliger Mensch lag es nahe, dies mit Gleichgesinnten in einem Verein zu tun. So trat sie dem Wanderverein, dem Schützenverein Edelweiß und dem TuS bei. Bei Letzteren beteiligt sich noch immer zweimal pro Woche an den Turnstunden.