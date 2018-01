Für eine Fahrt mit Mathias Kellner kauft man sich einen Chip. Dann ist man zwei Stunden auf der Gefühlsachterbahn zwischen lustigen Storys, verknoteten Gedankenspielen und schaurig-schönen melancholischen Liedern unterwegs. Der Straubinger Singer-Songwriter mit Talent zum Alleinunterhalter lädt sein Publikum am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr in das Musikomm ein. Kellner verspricht den Gästen ein wildes Panoptikum, bunt wie auf einem Jahrmarkt. Die Karten kosten im Vorverkauf beim Ticket-Servide der Amberger Zeitung 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Die Fans wissen es schon lange: Bei Mathias Kellner darf man sich auf authentische Songs und urkomische Geschichten dazwischen freuen. Der singende Kellner mit dieser geerdeten warmen Reibeisenstimme klingt dabei immer mehr wie ein Bob Dylan; der schräge Geschichtenerzähler gewitzter Lebensphilosophien unterhält laut einer Pressemitteilung besser als mancher Kabarettist. Manchmal steht Kellner am Rand des Lebens und wundert sich: "Wow, es gibt Leid, die leben mit einer Routine, als wär des schon ihr zehntes! Andere traun sich ned mal einzusteigen! Wieso steht jeden Tag irgendwo ein neuer Depp auf und wieso lernt ma fast jeden davon kennen? Warum nur stecken so viele den Kopf in den Sand statt sich um ihr eigenes Glück zu kümmern?"