Als treue Unterstützer des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) beteiligte sich die Max-Josef-Schule erneut an dessen Haus- und Straßensammlung. "Seit 19 Jahren sticht die Schule dabei immer wieder mit hervorragenden Ergebnissen heraus", steht in einer Pressemitteilung. Und das sei auch heuer so gewesen. Die 2974,79 Euro seien das beste Ergebnis aller bayerischen Grundschulen.

Jörg Berendes, zuständig für die Umweltpädagogik im LBV, und Gerda Zimmermann, Vertreterin der LBV-Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz, besuchten nun vor den Sommerferien die Schüler, um sich zu bedanken. Berendes sicherte den Mädchen und Buben zu, dass die Gelder auch bei örtlichen Naturschutzprojekten zum Einsatz kommen - wie etwa dem Fledermausschutz in Ambergs Umland, der Pflege wertvoller Trockenrasen im unteren Vilstal oder der Betreuung des Naturschutzgebietes Grubenfelder Leonie in Auerbach.Die intensive Zusammenarbeit zwischen LBV und Schule werde zudem am vielfältigen umweltpädagogischen Angebot deutlich. Hervorzuheben seien vor allem die jährlichen Projekte wie zum Beispiel "Einblick in die Lebensweise von Luchs und Wolf", "Keschern an der Vils" sowie die Beobachtung und Betreuung der Nistkästen im Pausenhof.