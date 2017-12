Von Helmut Fischer

Amberg. Musikalisch kann das Max-Reger-Gymnasium aus dem Vollen schöpfen. So wurden die Beiträge auch beim traditionellen Weihnachtskonzert auf drei Abende verteilt. Zwei davon fanden im Festsaal des Gymnasiums statt, der dritte im Kongregationssaal (Bericht folgt).Bei den Abenden im Festsaal galt es, Abschied zu nehmen, sozusagen von zwei Epochen. Zum einen, so formulierte es Direktor Wolfgang Wolters, war es das letzte Mal, dass Konzerte im Festsaal stattfinden konnten. Dieser Festsaal, den es an einem Gymnasium in dieser Form in der ganzen Oberpfalz nicht mehr gibt, wird nach den Sanierungsarbeiten nicht mehr existieren. Zum zweiten galt es Abschied zu nehmen von einer verdienten Musikpädagogin, die 25 Jahre prägend die Musikszene im Gymnasium gestaltet hatte. Studiendirektorin Maria Anna Feldmeier-Zeidler geht in den Ruhestand.Zuvor hatte Wolfgang Herrneder das Konzert mit dem MRG-Unterstufenchor eröffnet. Bei drei Stationen aus "Die Kinder des Monsieur Mathieu" aus der Feder des 1954 geborenen Bruno Coulais, legten sich die Jüngsten von einem Streichquartett unterstützt mächtig ins Zeug. Es war der Abend der kleinen Ensembles und der Solisten. Franz Schottenheim imponierte mit Geige bei einer Händel-Sonate und Lukas Schöpf (Orgel) mit einer opulent gespielten Highland Cathedral. Christina Bader brachte mit geschmeidigem Anschlag Chopin zum Klingen, Alexandra Schwartz präsentierte sich mit dem 2. Satz aus Beethovens Pathetique und Caprice Krämer zelebrierte kraftvoll und mit Power Russian Prelude von Timothy Brown. Mit Tschaikowskis Nocturne glänzte Jakob Nutz am Kontrabass, Emma Peter brillierte mit ihrer Flöte bei einem Spanischen Tanz von Moszkowski und Lea Gauer brachte ihr Saxofon mit Aria einprägsam zum Klingen.Ein Barocktrio mit Laura Peter, Lisa-Maria Geitner (beide Geigen), Amrei Beha (super ihr Fagott) und Doris Schwager (Cembalo) überraschte mit einer gelungenen Interpretation einer Händel-Sonate. Den Schluss am Montag bildeten das Streichquartett mit Theresa Frauendorfer und Antonia Keppler (beide Geigen), Franz Schottenheim (hier Viola) und Theresa Urban (Cello), die ebenfalls von Händel zwei Sätze einer Sonate richtig schön musizierten, mit deutlichen dynamischen Abstufungen und klugem Zusammenspiel.Am zweiten Abend gab es ebenfalls ein vielseitiges, abwechslungsreiches Programm. Als Hommage an Helmut Walther, einem früheren Lehrer, spielten die Schulstreicher beherzt und mit sichtbarer Freude dessen Hirten-Rondo. "Angels from the Realms of Glory" - damit zeigten Katharina Groß, Anna Rösch (beide Geigen). Klara Krusche ( Cello) und Finn Gebert (Kontrabass) wie ein Traditionell klingen kann. Julian Wolwode zog an der Orgel alle Register seines Könnens (auch die der Orgel) und brachte Mendelssohns-Präludium und Fuge opulent zur Geltung.Einen "Kuckuck" ließ Julius Täschner am Klavier ganz witzig erklingen, Konstanze und Andreas Frauendorfer (Geige und Klavier) präsentierten sich eindrucksvoll im Duett, und als Klaviertrio konnten Theresa Frauendorfer und Antonia Keppler (beide Geigen) mit Lukas Schöpf am Klavier überzeugen. Dass Telemann auch in einer Saxofon-Bearbeitung richtig "klassisch" klingt, bewiesen Vincent Birner und Doris Schwager. Die schwierigen spieltechnischen Anforderungen Bachs Flötensonate schienen bei der Präsentation durch Susanne Hiltl nicht zu existieren.Vivaldis bekanntes Violinkonzert a-moll war bei Susanne Merkl in guten Händen. Mozart darf nie fehlen! Im Violinkonzert KV 216 zeigte Laura Peter eine herausragende Leistung mit sehr schönem Ton, toller Virtuosität, souverän in den heiklen Doppelgriffen. Die geballte Leidenschaft, Sentimentalität und Brillanz brachte Felix Stündl (Flöte) im Russischen Zigeunerlied effektvoll zum Klingen. Mit modernen Klängen ging das Dienstag-Konzert zu Ende. Dafür sorgten Fabian Wagner (Klavier) mit Quiet Blues und mit Julius Täschner am Schlagzeug mit einem originell interpretierten Take 5. Das MRG-Tango-Trio mit Konstanze und Andreas Frauendorfer (Geige und Gitarre) und Theresa Urban (Cello) machte die rhythmischen Besonderheiten des Tango eindrucksvoll, bevor das MRG-Sax-Ensemble mit Winter Wonderland diese ersten Teile der Konzerte stimmungsvoll abschloss.