Große Ehre für Irmgard Buschhausen von der Amberger Tafel: Bei der Ausstellung "Mein Verein" im Haus der Geschichte in Bonn wird sie vertreten sein, stellvertretend für 1000 Tafeln in Deutschland. Die Schau wird am Mittwoch, 6. September, eröffnet und läuft bis Sonntag, 11. Februar.

Im Mittelpunkt stehen die Vereine - als Ort von Geselligkeit und Gemeinschaft, Tradition und Heimatverbundenheit, die Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenführt. Auch die gesellschaftliche Bedeutung des ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagements wird laut einer Pressemitteilung deutlich gemacht. Dass die Wahl auf Amberg als Vertreter der Tafeln fiel, erklärt sich Irmgard Buschhausen so: "Wir sind in Bayern die Vorzeigetafel, werden immer als Paradebeispiel genannt." Deshalb seien die Oberpfälzer wohl vom Bundesverband den Organisatoren der Ausstellung genannt worden. Irmgard Buschhausen hat für ihr Engagement vor zwei Jahren die Staatsmedaille bekommen.Als die Ausstellungsleiterin des Hauses der Geschichte in Bonn sie per E-Mail kontaktierte, habe sie zunächst gedacht, das sei ein Witz. "Es gibt ja 1000 Tafeln in Deutschland." Irmgard Buschhausen erklärte sich sofort bereit, mitzuwirken. Für die Dauer der Ausstellung stellt sie ihre bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste, die Urkunde und das offizielle Foto mit Ministerin Emilia Müller zur Verfügung.Bei der Vernissage am Dienstag, 5. September, in Bonn wäre sie nur zu gerne dabei gewesen. Es geht aber nicht, da sie sich nach einer Operation erholen muss. "Ich werde einen Besuch im Haus der Geschichte aber auf alle Fälle nachholen", sagt Irmgard Buschhausen. Ihre Medaille bewahrt sie üblicherweise in einer verschlossenen Schublade auf. "Später soll sie mal mein Enkel Felix bekommen." Der war nämlich bei der Preisverleihung dabei. Damals war er vier Jahre alt und hatte im Kindergarten ebenfalls eine Medaille bekommen - als Gartenkönig.Beim Festakt mit Ministerin Emilia Müller bat er, die Medaille seiner Oma mal anschauen zu dürfen. Irmgard Buschhausen zeigte sie ihm. Darauf der heute Sechsjährige: "Meine Medaille ist viel schöner, und ich kann sie mir auch umhängen."