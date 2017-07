Mehrere Autobahnen in Bayern voll gesperrt

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende auf Verkehrsbehinderungen auf drei zentralen Autobahnen im Freistaat einstellen. In Nordbayern werden die Autobahnen 3 und 7 wegen Bauarbeiten jeweils für mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Autobahndirektion Nord mitteilte. Im Süden Bayerns ist das Kreuz München-Süd bis Montagfrüh dicht.

Auf der A7 Richtung Fulda zwischen Wasserlosen und Hammelburg wird nach Hitzeschäden die Fahrbahn ausgebessert. Die Strecke bleibt deshalb von Samstag 21 bis Sonntag 13 Uhr voll gesperrt. Auf der Autobahn 3 ist die Sperrung in Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker wegen Markierungsarbeiten nötig. Die Autobahn ist in diesem Abschnitt zwischen Samstag 22 und Sonntag 6 Uhr nicht passierbar. Für beide Sperrungen sind Umleitungen ausgeschildert.Ebenfalls gesperrt ist am Wochenende das Autobahn-Kreuz München-Süd. Dort lässt die Autobahndirektion Süd die Fahrbahn erneuern. Bis Montag 5.00 Uhr ist der wichtige Verkehrsknoten deshalb dicht. Auch dort gibt es eine Umleitung.