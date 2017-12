Dreister Griff in die Kasse: Ein Unbekannter hat am Donnerstag die Abwesenheit des Angestellten eines Wettbüros in Amberg genutzt und ließ laut Polizei mehrere tausend Euro mitgehen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Fahndung nach dem etwa 30 Jahre alten Mann blieb bisher ohne Erfolg.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein größerer Bargeldbetrag am Donnerstag während der Öffnungszeiten von einem Unbekannten aus der Kasse eines Amberger Wettbüros entwendet worden. Die Polizei bittet daher um Hinweise.Die Tat ereignete sich kurz nach 13 Uhr in den Räumen einer Firma für Sportwetten in der Drahthammerstraße. Der einzig anwesende Angestellte hatte sich kurz in einem Nebenraum aufgehalten. Bei seiner Rückkehr registrierte er noch, wie eine Person den Laden verließ. Kurz danach bemerkte er, dass mehrere tausend Euro in der Kasse fehlten.Eine Fahndung mit mehreren Polizei-Streifen nach dem Unbekannten, von dem nur eine vage Beschreibung vorliegt, verlief erfolglos. Der Täter soll um die 30 Jahre alt sein und war von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er eine hellbraune Bomber-/Lederjacke, ausgewaschene Blue-Jeans und weiße Schuhe (Sneakers).Zeugen, denen zur fraglichen Zeit in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg, Telefon 09621/890-0, in Verbindung zu setzen.