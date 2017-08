Das Sommerfestival endet am Dienstag, 22. August, um 20.30 Uhr im Innenhof der Stadtbibliothek mit einem Höhepunkt: Die in Südamerika und den USA bekannte und erfolgreiche Brassgruppe M5 Mexican Brass ist mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee und macht Station in Amberg. Mit ihrer laut Presse-Info "mitreißenden und humorvollen Bühnenshow, begeistern sie in ihrer Heimat Tausende Konzertbesucher". Das Blechbläser-Ensemble hat das Programm Mexicalmania im Gepäck - ein Brückenschlag zwischen deutschsprachigen Kompositionen und traditioneller mexikanischer Konzert- und Volksmusik. Der Eintritt kostet 19 Euro (ermäßigt 15 Euro) im Vorverkauf und 21 Euro (17 Euro) an der Abendkasse.