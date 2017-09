Heute Abend fällt der Startschuss für die Michaelidult auf dem Dult- und Messeplatz in Amberg, wo nach guter Tradition wieder ausgiebig gefeiert wird: Die Amberger Dult bietet bis zum Dienstag, 3. Oktober, - und damit sogar an zwölf statt zehn Dulttagen - Vergnügen, musikalische Unterhaltung und kulinarische Genüsse für Jung und Alt. (ads) 

Dult-Sammelkarte

Action und Tempo

Im großen - von Familie Hirsch aus Hohenkemnath bewirtschafteten - Festzelt kommt das eigens für die Dult gebraute süffige Festbier der Brauerei Kummert zum Ausschank. Die Amberger Congress Marketing garantiert wieder eine gelungene Kombination aus traditioneller Volksfeststimmung und farbenprächtiger, moderner Unterhaltung für Groß und Klein.Feierlicher Auftakt ist heute Abend um 20 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Michael Cerny, der mit den Worten "O'zapft is" die diesjährige Michaelidult eröffnet. Die Stimmungsband "Quertreiber" sorgt bereits ab 19.30 Uhr für beste Volksfeststimmung im Festzelt.Die brillanten Glanzpunkte der Dult dürfen auch heuer nicht fehlen. So sind das glanzvolle Eröffnungsfeuerwerk heute Abend sowie das große Brillantfeuerwerk am Freitag, 29. September, (jeweils um 22 Uhr) wieder besondere Anziehungspunkte für die Besucher.Heuer gibt sich die Dult sportlich. Eine neue Attraktion im Festzelt ist am Samstag, 23. September, um 15 Uhr eine Vorführung von "Kreuzheben" mit der Langhantel. Alle Besucher sind eingeladen, die Kraftsportübung unter fachlicher Leitung von Fuchs Fitness in Amberg auch einmal selbst auszuprobieren. Zudem kommen alle Fußballbegeisterten auf ihre Kosten, die am Mittwoch, 27. September, ab 20.45 Uhr das UEFA-Champions-League-Spiel FC Bayern München - Paris Saint-Germain live auf zwei TV-Geräten im Festzelt mitverfolgen können.Der Tag der Firmen, Behörden und Vereine steigt am Donnerstag, 28. September, ab 17 Uhr im Festzelt, wenn sich die Chefs mit ihren Mitarbeitern, Vereinsvorstände mit ihren Mitgliedern oder einfach gute Freunde dort treffen. Bei Vorzugspreisen für Speisen und Getränke erleben sie einen zünftigen Abend. Zwei Mass Bier und ein halbes Brathend'l gibt es zusammen für nur 15,50 Euro statt 21,10 Euro. Für die richtige musikalische Stimmung sorgen "Die Isartaler Hexen". Das Team der Amberger Congress Marketing nimmt Reservierungen gerne unter (09621) 4 90 00 oder per Mail an acc@amberg.de entgegen."Mitmachen und gewinnen" heißt es bei der Hebstdult wieder mit der Dult-Sammelkarte (für alle Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre), die sich seit ihrer Einführung einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut. Für jede Fahrt mit einem Fahrgeschäft oder jeden Einkauf auf der Dult erhält man einen Stempel auf seiner Dult-Sammelkarte. Sind zehn Stempel gesammelt, nehmen die Teilnehmer an der Preisverlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine der Bowlingwelt Amberg, Sachpreise der Buchhandlung Rupprecht in Amberg sowie Eintrittskarten für ein Kinderkonzert von Willy Astor im ACC. Die Dult-Sammelkarte ist kostenlos auf der Dult bei allen Schaustellern erhältlich.Die Besucher der Michaelidult können sich auch auf zahlreiche Fahrgeschäfte freuen, die jede Menge Spaß und Nervenkitzel garantieren. Das beliebte Familien-Rundfahrgeschäft "Petersburger Schlittenfahrt" bietet bei einer rasanten Berg- und Talfahrt in frei schwingenden Gondeln Action, Power und Tempo für die ganze Familie. Ein ebenso besonderes Erlebnis für Jung und Alt ist eine spritzige Fahrt in der "Wildwasserbahn", wenn man in schwimmenden Baumstamm-Gondeln nach unten ins große Wasserbecken saust.Jede Menge Spaß und Action verspricht das Laufgeschäft "Chaos Airport". Es lädt zu einem aufregenden Trip durch einen völlig chaotischen Flughafen mit Spiegellabyrinth, Hindernisparcour, Wackeltreppe und Notrutsche sowie dem zehn Meter hohen Kletterturm ein. Geschicklichkeit ist ebenso gefragt: beim Entenangeln, den Schiessbuden, beim Bogenschießen, Kugelstechen oder Ballwerfen. Nach bester Tradition sind natürlich auch wieder Kinder-Karussells, Auto-Scooter, der "Star Dancer" sowie Losbuden auf der Michaelidult dabei.Auch die Warendult schlägt wieder ihre Zelte auf - mit Textilien, Lederwaren, Schmuck, Haushaltwaren, Gardinen, Trachtenaccessoires und vielem mehr.