Möchte man in einem solchen Gebäude wohnen? Nach vierstündigem Prozess offenbart sich: Lieber in die Obdachlosigkeit, als in dieses Quartier. Zank und Hader, etliche Verfahren aktenkundig, gegenseitige Schuldzuweisungen. Und dann auch noch eine mit Freispruch endende angebliche Messerattacke.

Amtsbekannt für Streiterei

War ein Messer im Spiel?

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt", gab einst Wilhelm Busch zum Besten. Im vorliegenden Fall, der die Amtsrichterin Sonja Tofolini bis zur erkennbaren Genervtheit beschäftigte, stellte sich allerdings die Frage: Auf welcher Etage befanden sich die Frommen und wo die Bösen?Ein Mehrparteienhaus im Stadtsüden. Bei der Polizei amtsbekannt für Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn. Anzeigen gegenseitig, meist sehr konträrer Natur und die in ihrer Rolle fast schon bedauernwerte Richterin immer wieder beschäftigend. Vor ihr wurde jetzt in einer neuerlichen Causa verlangt, auf die Bibel schwören zu dürfen. Allerdings: Jeder der Beteiligten, die da auftraten, sagte gänzlich anderes.Auf der Anklagebank saß ein 76-Jähriger. "Schwer krank", wie er selbst wissen ließ und ergänzte, er wisse nicht, warum ihn die Justiz zitiert habe. Dabei soll es so gewesen sein, dass er an einem Sommernachmittag einen Mitbewohner mit einem Küchenmesser ansatzlos attackierte. Das Instrument wurde vom angeblich Angegriffenen als fast schon schwertartig geschildert. Nur mit Mühe, so der 70-Jährige, habe er drunten vor dem Haus diesen schnöden Angriff durch eine Armbewegung abwehren können."Völlig falsch", hielt der vermeintliche Täter entgegen. Niemals habe er ein Küchenmesser mitgebracht. Warum auch? "Der hat mir plötzlich einen Schubser gegeben. Ich bin umgefallen und konnte mich nicht mehr erheben." Ein herzloses Verhalten also des Nachbarn, der sich Zeit seiner Mieterschaft in dem Haus quasi wie ein Berserker aufführe.War nun ein Messer im Spiel oder nicht? Die Ehefrau (69) des angeblich in letzter Sekunde durch eigenes Reagieren vor einem Bauchstich bewahrten 70-Jährigen sagte aus, sie habe das Intermezzo selbst beobachtet und gesehen, wie der Nachbar mit dem Dolch im Gewande auf ihren Gemahl zutrat. Dann kam die Gattin (77) des mutmaßlichen Täters. Auch sie hatte Beobachtungen gemacht und verlangte, man möge die Bibel bringen, weil sie darauf die Unschuld ihres Mannes zu beschwören gedenke.Gut, dass es unbeteiligte Zeugen gab. Sie sahen, dass der angeblich mit dem Küchenmesser angegriffene 70-Jährige seinen ungeschätzten Nachbarn kurzerhand umwarf. "War ein Messer im Spiel?", fragte die Richterin. "Nein", hörte sie. Worum es eigentlich ging, konnten auch sie nicht sagen. Das wusste übrigens keiner.So endete die Mietshaus-Affäre mit einem glatten Freispruch für den 76-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft und Verteidiger Jürgen Mühl hatten ihn der Richterin empfohlen. Schon demnächst aber geht es weiter. Mit Szenen aus einem Gebäude, in dem "das Leben wie in der Hölle ist", wie einer der Prozessbeteiligten bitter beklagte. Von daher hat man auch schon Unterschriften gegen den weiteren Verbleib des 70-Jährigen gesammelt. Doch der denkt nicht daran, zu weichen.