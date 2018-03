"Stillgestanden!" Dieses Kommando galt jahrelang für die Zukunft der Militärhistorischen Sammlung in der Leopoldkaserne. Leider. Denn es bewegte sich kaum etwas bei der Suche nach einem neuen Standort. Jetzt ist zumindest eine Übergangslösung gefunden, und die Verlegung dorthin hat auch schon begonnen.

Es ist das Bundeswehrdienstleistungszentrum - im Volksmund heißt es immer noch Standortverwaltung -, das sich mit einem großen Raum im dritten Stock als passable Alternative anbot. Einmal deshalb, weil es sozusagen thematisch gut zur Sammlung passt. Zum anderen aber auch, weil es an der Kümmersbrucker Straße ganz in der Nähe der Leopoldkaserne liegt und der Weg für den Umzug kurz ist.Tatsächlich hat der Förderverein der Militärhistorischen Sammlung mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Eger sein altes Domizil schon komplett ausgeräumt. Das ist notwendig wegen der Verlegung der Panzerbrigade 12 nach Cham, die die Kaserne voraussichtlich Mitte April leer zurücklässt. Während die Soldaten ihren Umzug generalstabsmäßig geplant haben, ist Eger froh, allein mit seinen Vorstandsmitgliedern - sechs, sieben Mann - wenigstens den Auszug schon bewältigt zu haben.Längst nicht alles konnte im Bundeswehrdienstleistungszentrum untergebracht werden. Ein Großteil der Sammlung landete nun in einer Halle beim ehemaligen städtischen Bauhof, wo er auch aus "konzeptionellen Gründen" bleibt. Am neuen Standort steht mit 350 Quadratmetern nämlich nur etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Ausstellungsfläche zur Verfügung, wodurch zwangsläufig neue Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Nicht mehr die Fülle - auch von Texten und zum Teil kleinen Fotos - soll punkten, sondern vor allem optisch attraktive Stücke, die dem Besucher rasch einen plakativen Eindruck der jeweiligen Zeit vermitteln.Doch bis am neuen Standort alle Kisten und Gitterboxen ausgepackt und wieder aufgebaut sind, werden noch Monate vergehen. Eger ist noch nicht sicher, ob die Eröffnung überhaupt heuer noch klappt - wegen nur wenig mithelfender freiwilliger Hände. Dabei ist die Zukunft im Bundeswehrdienstleistungszentrum nicht mal für alle Ewigkeit gesichert. Laut Eger müsste die Sammlung wieder ausziehen, wenn der Bund bei möglichen Veränderungen der Heeresstruktur die jetzt leerstehenden Räume benötigt.Der Fördervereinschef spricht zwar - mangels anderer Alternativen - von einer Entwicklung, "mit der man leben kann", verhehlt aber nicht, dass es sich wohl nur um eine Übergangslösung handelt. Angemerkt