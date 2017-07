Fast zwei Jahre haben die Europa-Mini-Köche in Restaurants mit Töpfen und Pfannen, Schneebesen und Kochlöffeln hantiert und sich von den Wirten, bei denen sie zum Kochen zu Gast waren, Tipps geholt und Tricks abgeschaut. Zum Abschluss haben sie ihre Eltern bekocht, mit einem opulenten Menü in der Vilskochstelle. Als Aperitif hatten die Kinder einen alkoholfreien Fruchtcocktail mit Grenadine-Sirup vorbereitet. Zum Auftakt servierten die Mini-Köche, die mit Köchen des Restaurants Hubmann und aus dem Café Kult zweieinhalb Stunden gekocht hatten, eine Pilzrahmsuppe. Weiter ging das Menü mit Saltimbocca von der Hähnchenbrust mit Jus und Pilzsemmelknödel. Reißenden Absatz fand der Nachtisch. Dreierlei von einem süßen Früchtchen: Erdbeer-Tiramisu im Glas und Erdbeere in Schokolade auf Erdbeerspiegel. Die Eltern waren restlos begeistert vom Können ihres Nachwuchses. Die Mini-Köche, aber auch Projektleiterin Jutta Bruckner und Ernährungsfachkraft Isabella Birner, waren am Schluss traurig, dass das Projekt zu Ende ist. "In den fast zwei Jahren haben die Kinder unheimlich viel gelernt", sagte Jutta Bruckner. Die Mini-Köche machten sowohl einen Ernährungsführerschein als auch eine Prüfung bei der IHK und schnitten dabei richtig gut ab. Prüfungsbeste war Emma Graf, wofür sie als Prämie ein Kochmesser bekam. Eines vereinbarten die Mini-Köche allerdings: Auch wenn das Projekt zu Ende ist, sie wollen sich privat treffen und dabei auch mal gemeinsam kochen, vielleicht sogar mit ihren Eltern. "Es war ein richtig schöner Abend", freute sich Jutta Bruckner, die aus Zeitgründen als Teamleiterin für die Mini-Köche nicht mehr zur Verfügung steht, aber hofft, dass sich jemand findet, der dieses Projekt fortführt. Bild: Steinbacher