Womöglich hat er auch das mit der "Tankstelle" falsch aufgefasst. Der Zustand des amtsbekannten 33-Jährigen ließe diese Erklärung jedenfalls zu: Er war am Dienstagabend mit 2,2 Promille unterwegs.

Sein Weg führte ihn dann in besagte Tankstelle in der Regensburger Straße. Was er dort vorhatte, formuliert der Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg recht vornehm: "auf seine spezielle Art und Weise einkaufen". Das sah in der Praxis so aus, dass er eine Flasche Korn im Wert von 12,95 Euro in seiner Tasche verstecken wollte. Aufgrund seines Alkoholpegels stellte er sich dabei allerdings nicht sehr geschickt an, so dass die Kassiererin das Vorhaben bemerkte und die Polizei verständigte. Das blieb dem trinkfesten Amberger nicht verborgen, der sofort flüchtete. Bloß war er nicht mehr so gut zu Fuß und wurde schnell von der Polizei gestellt. Er stritt den Diebstahl vehement ab, doch die Videoaufzeichnung in der Tankstelle ließ keine Fragen mehr offen. Dass der 33-Jährige vor Gericht kommt, ist für ihn nicht neu, vor einigen Wochen geschah das in einem gleichgelagerten Fall.