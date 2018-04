Die Frauen tragen bodenlange und mit vielen Pailletten aus Gold verzierte Gewänder, die Männer Anzüge und die Kinder haben gleich ihre neuen Kleider, die sie zu Neujahr bekommen haben, angezogen. Mit einem erfrischend fröhlichen Fest mit viel Musik und Tanz (Bild), aber auch leckerem Essen, ist die jesidische Gemeinde in ihr neues Jahr gestartet. Das Fest fällt auf den dritten Mittwoch im April, schließlich ist der Mittwoch der Tag, an dem die Erde vollendet wurde. Quasi für den Frühling und seine frischen Farben stehen die bunt gefärbten, gekochten Eier, die neben viel Süßem wie dem orientalischen Gebäck Baklava und Torten in den Tellern auf den Tischen liegen. Eine Band spielt, die Frauen und Männer tanzen im Saal des Musikomm. Dass so viele Familien der rund 100 Mitglieder starken jesidischen Gemeinde gekommen sind, freute deren Vorsitzenden Daoud Shekho. Bild: Sandig