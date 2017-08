Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Sulzbach-Rosenberg hat am Sonntagabend mit ihrem getunten Auto einige Runde in Amberg gedreht. Bis sie von der Polizei gestoppt wurde: Die Beamten stellten nämlich fest, dass der Wagen zu laut ist.

Am Sonntagabend griffen die Polizisten zu: Die Beamten schreiben im Pressebericht, dass eine vom Serienzustand abweichende Auspuffanlage am Fahrzeug der 18-Jährigen verbaut war. Eine Schallpegelmessung ergab einen Wert von 93,3 dB(A), der den für ihr Fahrzeug im Fahrzeugschein gesetzlich festgelegten Wert von 77 dB(A) um 16 dB(A) überschritten hat.Das Messergebnis hatte zur Folge, dass ihr Fahrzeug sichergestellt und zur Begutachtung bei einer technischen Prüfungsanstalt in Amberg abgestellt wurde. Dort wird ein Sachverständigengutachten erstellt und geprüft, ob das Fahrzeug verkehrssicher ist. Sollte das Fahrzeug verkehrsunsicher sein, wird es stillgelegt und es drohen neben dem Bußgeld Kosten von mehreren Hundert Euro für die Fahranfängerin.