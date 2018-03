Trotz eisiger Temperaturen und nur wenig Zeit versammelten sich rund 150 Krankenschwestern, Pfleger, Schüler der Krankenpflegeschule und weitere Angestellte des Klinikums St. Marien am Donnerstag in der Mittagspause vor dem Haupteingang, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern fanden bereits zwei Verhandlungsrunden statt, bei denen es "kein Angebot gab", sagte Klaus Heyert (Verdi). Unter dem Leitspruch "Wir sind es wert" fordern die Angestellten 100 Euro mehr Lohn für Azubis und Praktikanten, außerdem eine Erhöhung des Urlaubs von 29 auf 30 Tage sowie eine unbefristete Übernahme. Zudem sollen die Auszubildenden auch im Tarifvertrag berücksichtigt werden. Die ausgelernte Belegschaft will sechs Prozent und mindestens 200 Euro mehr Gehalt. Für den Schichtbetrieb sollen es sechs beziehungsweise neun Urlaubstage zusätzlich sein.Die Arbeitgeber halten die Forderungen für zu hoch. Am Montag, 16. April, gehen die Verhandlungen weiter. "Wenn die Proteste weiterhin so gut laufen, gehen wir von einem Angebot aus", sagte Heyert.