"Geschmacklosen Humor hinsichtlich seiner Verkleidung und seines Verhaltens" ordnet der Pressebericht der Amberger Polizeiinspektion einem etwa 20 Jahre alten Mann zu, der am Samstagnacht im "Taliban"-Kostüm unterwegs war.

Er ging um 23.10 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen des Kaiser-Ludwig-Rings in Richtung Bahnhof. Ein 21-jähriger Amberger wollte auf Höhe der Post mit seinem Auto an ihm vorbeifahren und forderte den Unbekannten auf, doch den Gehweg zu benutzen. Dessen Reaktion: Er streckte dem 21-Jährigen den Mittelfinger entgegen und schlug mit der flachen Hand auf die Windschutzscheibe sowie gegen die Beifahrertür des Wagens. Zurück blieb eine Delle (Schaden: etwa 250 Euro). Der Verkleidete dagegen flüchtete wieder zurück in Richtung Kreisverkehr. Eine Fahndung nach ihm mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.