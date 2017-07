Die Mutter Deutsche, der Vater aus Ghana. Mo Asumang, geboren in Kassel und bekannt als Pro-Sieben-Moderatorin, wuchs bei ihrer Großmutter auf. Nach deren Tod wurde bekannt, dass sie im Nationalsozialismus als Schreibkraft für die Schutzstaffel (SS) arbeitete.

Amberg. (tk) Eine Nachricht, die Asumang fortan beschäftigte und die zu ihrer Dokumentation "Die Arier" führte, die sie nun in einer Kurzfassung am Beruflichen Schulzentrum präsentierte. Der Film geht laut Oberstudienrat Horst Pongratz, dem ehemaligen Vorsitzenden des Stadtjugendrings, der Frage nach, wer oder was die Arier überhaupt sind.Schnell sei klar geworden, dass die von den Nationalsozialisten vertretene Sichtweise des blonden und blauäugigen Herrenmenschen an der Realität weit vorbeigehe. Mo Asumang habe sich während der Dreharbeiten mit den echten Ariern getroffen - im Iran, ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet. Im Laufe der Dokumentation hätten auch mehrere Treffen mit Rassisten stattgefunden.Der Weg, mit ihnen das Gespräch zu suchen, habe teilweise zu unerwarteten Reaktionen geführt - beispielsweise die Unterhaltung mit einem Mitglied des Ku-Klux-Klan. Der Mann sei im Gespräch mit Asumang argumentativ an die Grenzen seines Weltbilds gestoßen. Deutlich sei aber auch geworden, dass die abgeschlossenen Denk- und Lebenswelten von Rassisten eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit kaum zuließen.So habe das Beispiel eines Aussteigers aus der rechten Szene gezeigt, dass dieser Schritt viel Kraft koste und ohne Unterstützung kaum möglich sei. Besonders beeindruckt waren die Schüler laut Pongratz von der Erzählung Mo Asumangs über einen "Flirtversuch mit einem Neonazi", der nach etwa 30 Minuten erste Erfolge gezeigt habe, dann aber sofort von Demonstrationsteilnehmern aktiv unterbunden worden sei.