Das Mode-Label "I am free" eröffnet seinen zweiten Pop-up-Store im ehemaligen Kaufhaus-Forum. Von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Juni, gibt es in dem Laden an der Bahnhofstraße wieder T-Shirts, Kapuzenpullis, Jacken, Beutel oder Käppis.

Einziger nutzbarer Leerstand

Die Amberger haben es sich zum Ziel gesetzt, ökologisch korrekte und nachhaltige Mode anzubieten. Die Premiere feierte "I am free" im Oktober 2016. Mittlerweile hat das junge Label auch ein Büro in Nürnberg eingerichtet.Der Laden wurde von der Gewerbebau zur Verfügung gestellt. Und er ist auch laut Wirtschaftsförderer Christoph Fuchs derzeit der einzige, der sich für ein Pop-up-Projekt eignet. "Mehr nutzbare Leerstände haben wir derzeit nicht." Es sei oftmals schwierig, bei Besitzern von leerstehenden Geschäften Gehör zu finden und sie von ähnlichen kurzfristigen Aktionen zu überzeugen. Oftmals seien auch Strom oder Wasser abgestellt oder es gebe keine klaren Vorstellungen davon, was ein Pop-up-Laden überhaupt ist. Dabei ist dieses Format durchaus auch eine Chance für Leerstände: Zwei Objekte, in denen bereits ähnliche Aktionen stattfanden, sind mittlerweile vermietet.