Eltern von künftigen Erstklässlern, aber auch Mütter und Väter, deren Kinder auf die Montessorischule wechseln möchten, ließen sich diese Chance nicht entgehen: Sie kamen mit ihrem Nachwuchs zum Tag der offenen Tür. Besonders viele Eltern von jetzigen Viertklässlern informierten sich laut einer Mitteilung der Schule über die möglichen Abschlüsse. Da das Montessori-Modell auch die M 10 vorsieht, kann somit zudem der Mittlere Bildungsabschluss erreicht werden.

Schulleitung und Lehrer präsentierten die gesamte Bandbreite ihrer Einrichtung. Ausführlich wurden die Vorschulgruppe, die Grund-, Mittel- und Sekundarstufe mit M 10 vorgestellt. Das Pädagogen-Team erklärte jede Klasse. Dabei ging es in erster Linie um die sogenannte Freiarbeit und das selbstbestimmte Lernen in altersgemischten Klassen. Dieses Konzept ist von der 1. bis zur 10. Jahrgangsstufe vom Prinzip her durchgängig, wird in der Umsetzung jedoch dem Alter angepasst. Das Team der Nachmittagsbetreuung informierte über das zukünftige Konzept der offenen Ganztagsschule.Für die Kinder gab es ein besonderes Programm: Sie durften in der Schulküche backen und im Monte-Plex, dem schuleigenen Kino, einen selbst gedrehten Trickfilm anschauen. Ein Kaffee- und Kuchenbuffet rundete das Angebot ab. Anmeldungen von Quereinsteigern sind noch bis Montag, 30. April, möglich.