Das passiert nicht jeden Tag: Es muss nahezu eine Stunde lang im Gerichtssaal in verschiedenen Varianten durchgesprochen werden, um entscheiden zu können, ob die angeklagte Morddrohung auch wirklich eine war.

Amberg. (hwo) Der Asylantrag des 19-Jährigen ist offenbar schon im Vorjahr abgelehnt und mit einem behördlichen Abschiebungsschreiben bedacht worden. Doch er ist immer noch da. Versehen mit "acht Alias-Namen", wie Staatsanwältin Jennifer Jäger zu Beginn der Verhandlung vor Jugendrichter Peter Jung bemerkte.Der junge Mann stammt offenbar aus Pakistan. Man muss das erwähnen, weil die Bezeichnung des Landes im Prozessverlauf eine wichtige Rolle spielte. Ort des Geschehens: Eine Asylbewerberunterkunft in Amberg. Tatzeitpunkt: Ein Sommertag im vergangenen Jahr. Damals soll die Abschiebungsverfügung für den jungen Mann und seinen Bruder zugestellt worden sein. Womöglich schuf das eine gewisse Frust-Stimmung.Der Pakistani und sein Bruder standen am Kochherd, als sich ein 28 Jahre alter Amberger zu ihnen gesellte. Dabei kam es offenbar zu Meinungsverschiedenheiten. Sie mündeten in ein Gerangel mit dem 19-Jährigen. Ein Stuhl flog, der Pakistani wurde zu Boden gerungen. Was dann folgte, wurde nun von der Staatsanwaltschaft als Bedrohung gewertet. Der Asylbewerber soll geäußert haben: "Wir kommen aus Pakistan. Ich schlitz' dir die Kehle auf!"Sagte er das tatsächlich? Der Satz hätte auch lauten können: "Komm nach Pakistan, dann schlitz' ich dir die Kehle auf." Oder vielleicht: "In Pakistan schlitzt man Leuten wie dir die Kehle auf." Das stellte ein juristisches Einordnungsproblem dar. Jugendrichter Peter Jung wollte es ganz genau wissen und hörte von dem angeblich bedrohten Amberger, so genau könne er den Wortlaut nicht mehr sagen. Daraus ergab sich ein rechtliches Problem. Denn wenn der 28-Jährige (es wurde tatsächlich so erörtert) erst nach Pakistan hätte reisen müssen, damit man ihm dort den Hals durchtrennt, wäre das ja nun keine direkte Bedrohung in Amberg gewesen. "Denn dann hätte er ja Bedingungen erfüllen müssen."Es ging noch weiter. "Hatten Sie denn vor, nach Pakistan zu reisen?", wurde der Amberger allen Ernstes gefragt. "Natürlich nicht", hörte der Richter. Danach ging alles sehr rasch. Das Verfahren gegen den Mann mit acht Alias-Namen wurde ohne Auflage eingestellt. Alle Kosten trägt die Staatskasse. Er selbst hatte über einen Dolmetscher wissen lassen, dass er nicht in der Lage sei, das deutsche Wort Kehle auszusprechen und folglich auch nicht mit dem Durchschneiden derselben gedroht habe.