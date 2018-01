Der Name Sorsogon drohte in Amberg schon etwas zu verblassen. Jetzt kehrt er feurig glühend zurück. Durch den Vulkan Mayon, der nahe der philippinischen Stadt liegt und seit Tagen Asche und Lava spuckt. Die Projekthilfe Dr. Luppa und Marilou Amann, die in der Region Entwicklungshilfe leisten, sind in Sorge um die Menschen vor Ort.

Foundation Amberg-Sorsogon und Städtefreunde Ulrich Siebenbürger, der Vorsitzende der Projekthilfe Dr. Luppa, schaut mit Sorge nach Sorsogon und auf den feuerspeienden Vulkan. In der gleichnamigen Provinz gibt es etliche Studenten, die mit Spenden-Patenschaften aus Amberg und Umgebung unterstützt werden. Dieses Projekt betreut Dr. Clodoaldo Leocadio, der frühere Leiter eines Kinderhospitals und einer Poliklinik in Sorsogon, die einst von der Projekthilfe aufgebaut und betrieben wurden. Bis 1998, als beide Einrichtungen in die Selbstständigkeit entlassen werden konnten, um künftig als kleines Stadtkrankenhaus weitergeführt zu werden. In der Anfangszeit der zwei Häuser wuchs durch Ambergs Engagement auch eine Städtefreundschaft mit Sorsogon, die einst per Urkunde und Besuch des damaligen Oberbürgermeisters Franz Prechtl auf den Philippinen besiegelt wurde. Durch diese Verbindung stifteten die Amberger jahrelang den Erlös ihres Altstadtfestes für Sorsogon, um Kinderhospital und Poliklinik mitzufinanzieren, die unter dem Namen Foundation Amberg-Sorsogon (FAS) firmierten. Die Projekthilfe hieß damals noch Amberger Fördergemeinschaft. Bald nach der Übergabe des Vorsitzes an Ulrich Siebenbürger wurde sie ihrer Tätigkeit entsprechend umbenannt, nahm aber ihren Gründer und Ehrenvorsitzenden Dr. Dietrich Luppa in den Vereinsnamen auf. Sein Andenken, aber auch den Bezug zu Sorsogon bewahrt vor allem der seit über 40 Jahren amtierende stellvertretende Vorsitzende Dr. Ulrich Schmid. Indem er die studentischen Patenschaften, die Kinderkrippe, die Näherei und das Hilfswerk von Marilou Amann unterstützt - auch persönlich mit regelmäßigen Spenden. (ath)

Tatsächlich wurden in den vergangenen Tagen schon über 10 000 Bewohner aus der Provinz Albay unweit von Sorsogon evakuiert, weil ein Ausbruch des Feuerbergs immer wahrscheinlicher wird. Der Gefahrenradius liegt derzeit bei sieben Kilometern und grenzt damit an das Slumgebiet Kilicao, wo die Projekthilfe Luppa neben Brunnen und einer Kinderkrippe zuletzt eine Näherei für mittellose Frauen errichtet hat. Sie wird heuer mit 4600 Euro weiter ausgebaut. Auch die in Amberg lebende Filipina Marilou Amann, die dieses Projekt mit angestoßen hat, ist hier mit Schulpatenschaften für begabte Kinder und Armenspeisungen tätig. Erst während der Weihnachtsfeiertage hat sie wieder über 100 Kinder mit Hilfe gesammelter Spenden ernährt.Kurz nach diesem Lichtblick starren die Menschen in Kilicao nun voller Angst auf den Vulkan. Ihre armseligen Hütten bieten kaum Schutz vor den Aschewolken, die schon jetzt niedergehen. Die Provinzregierung rät deshalb auch den Bewohnern nahe am Gefahrenradius, die sicheren Evakuierungszentren aufzusuchen. Dabei bleibt den Ärmsten der Armen nur die Hoffnung, dass kein wirklich heftiger Ausbruch folgt, der ihre Hütten und vielleicht auch die zwei aus Amberg finanzierten Gebäude zerstören könnte. Täglich verfolgt Marilou Amann im Internet die philippinischen TV-Nachrichten, wo über die ungewöhnlich starke Aktivität des rund 2500 Meter hohen Mount Mayon permanent berichtet wird.Auch mit der katholischen Ordensgemeinschaft, die sich um das Slumgebiet kümmert, steht sie telefonisch in Kontakt, um auf dem Laufenden zu sein. Dabei haben die Nonnen nach eigener Auskunft einige Mühe, wirklich jeden Bewohner zur schützenden Flucht zu bewegen. Schließlich seien es die Leute gewöhnt, am Fuß des Vulkans zu leben und glaubten, die Gefahrenlage ebenso gut einschätzen zu können wie Experten. Ein fataler Irrtum, der sich bei Vulkanausbrüchen auf den Philippinen schon oft gerächt hat. 2013 bei der letzten Eruption des Mayon gab es vier Tote, davor teils Hunderte und Tausende, die obdachlos wurden.Schwester Lani, Leiterin eines Mädchenwohnheims im benachbarten Daraga und die Cousine von Marilou Amann, macht sich nach den Worten der Ambergerin große Sorgen um "ihre" Armen. Auch die Ordensfrau brauche "Zuspruch und Ermutigung", mit ihren Überzeugungsversuchen in Kilicao nicht nachzulassen. Schließlich steht vielleicht das Leben der Menschen auf dem Spiel. Das Wohnheim könnte zumindest etliche Kinder zum Schutz aufnehmen.