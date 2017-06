Der Sommer war schon ein paar Tage da, und die Natur bietet sich seither in ihrer Vielfalt an Farben und Formen dar. Das Max-Reger-Gymnasium (MRG) investiert Jahr für Jahr enorme Energie, derartige Opulenz musikalisch nachzuzeichnen.

Die große Bühne

Chor geht in die Vollen

In diesem Jahr gab es zwei Sommerkonzerte des musischen Gymnasiums. Eins im Festsaal der Schule und eines im Stadttheater mit jeweils unterschiedlichem Programmen. Circa 150 Schüler musizierten als Solisten, im Duo, in kleinen Ensembles oder im großen Sinfonieorchester sowie als Gemischter Chor. Diese sehr unterschiedlichen Besetzungen beschreiben nur einen Aspekt der breiten Palette an musikalischen Darbietungen.Viele weitere Blickwinkel lassen sich finden: etwa die Klangfarben unterschiedlichster Instrumente, Charaktere der gespielten Werke oder Musikstile. Komponisten vom Barock über Klassik und die Romantik bis hin zur Moderne erklangen bei den beiden Konzerten. Zu hören waren Kontrabass oder Violoncello, die Orgel brauste mit vollen Registern, die Querflöte erfreute mit feinen silbrigen Tönen. Ein Trio aus Violine, Cello und Gitarre oder ein Streichquartett luden zum Tango ein, zwei Schlagzeuge oder auch nur eine Solo-Gitarre oder vier Gitarren packten das Publikum mit ihrem Rhythmus. Nicht fehlen durften ein Quartett aus zwei Geigen, Cello und Cembalo entführten in die Welt der berühmten "Miss Marple", glockenrein erklang ein zweistimmiges Frühlingslied, Sarastro aus der Zauberflöte erfüllte mit tiefem Bass den Saal. Mit einmal schwungvoll, dann wieder gefühlvoll gesungenen Liedern aus "König der Löwen" erfreute der Unterstufenchor die Zuhörer. Die Schulstreicher ließen mit ihrem differenzierten Spiel alle Jahreszeiten miterleben und beschlossen den ersten Konzertabend mit dem Frühling aus einem Arrangement der "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi.Mit Filmmusik eröffnete das Sinfonieorchester den Abend im Stadttheater: Fein und zart erklang die Pikkoloflöte in "Forrest Gump", mit hellen Klängen tönte das Glockenspiel über die Streicher hinweg. Flexibel im Ton gestalteten die Holz- und Blechbläser die einzelnen Szenen, mit unterschiedlichsten Klangfarben malten die Schlagwerker. Feinstes Piano und satter Streichersound gehörte mit zur Farbpalette. Mit diesem fein abgestimmten Musizieren rührte das Orchester bei "Don't cry for me, Argentina" oder "Memory" die Herzen der Zuhörer.Solistische Beiträge boten Klavier, Gitarre und Flöte. Und auch hier wieder: fulminante Klavierkaskaden und feine perlende Melodiebögen, melancholische stimmende und anheizende Rhythmen, verzaubernde glockenreine Töne der Querflöte, all dies gepaart mit großer Virtuosität und überragendem Können der Schüler. Der Reigen ist fortzusetzen mit dem Streichquartett. Feinsinnig loteten die vier Instrumentalisten die Welt der Romantik aus. Das Sax-Reger-Ensemble groovte und mit "An Englishman in New York" wurde man direkt in eine dortige Straßenszene hineinversetzt.Die anfangs erwähnte Vielfalt kostete der Chor in vollen Zügen aus: Die Stückauswahl bot alle Charaktertönungen, versehen mit szenischen Einlagen oder instrumentaler Begleitung klang es witzig, dann wieder ernst. Intonationssicherheit, warme Stimmen und perfektes Zusammensingen ließ die Zuhörer höchste Chorkultur genießen. Den Abschluss gestaltete die Big Band der Schule. Zusammen mit ihrer Sängerin führten die Musiker das Publikum in die Welt des Rock und Jazz. Mit Ohrwürmern versehen und trotz fortgeschrittener Stunde vom Rhythmus beschwingt, gingen alle nach Hause.Schüler wie Musiklehrer stellten absolut überzeugende Programme auf die Beine, Schulmusik in höchster Qualität war zu hören. Ein "Nebeneffekt": Gemeinsames Musizieren, gemeinsames Zusammenwirken, aufeinander Hören, zuhören und reagieren, all dies sind Fähigkeiten sind hier voll zum Tragen kommen. Hut ab! Vielfältiger und farbenreicher Applaus war und ist angebracht.