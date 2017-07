Schwungvoll eröffnete die Big Band unter der Leitung von Anton Lottner den Konzertabend an der Schönwerth-Realschule. Bei "Brass in the Basement" traten auch die sonst eher auf Begleitfunktion reduzierten tiefen Bläser in den Vordergrund. Es folgten Klavierbeiträge von Thorsten Wallner aus der 7b ("Musette"/Johann Sebastian Bach und "I am a Pirate") und Adam Leifridt (5c/"Comptine d'un autre été").

Eine spontan formierte Rock-Band aus der Klasse 9b (Michael Weigert, Emilio Morawiec, Jacob Schwab) gab "House oft the rising Sun" und "Tears in Heaven" zum Besten. Margarita Nazarov (9c) sang "Let it go". Marie Birner, Luzia Ehbauer, Janine Fritsche, Johanna Meiler, Violette Ulrich und Michelle Wallner (alle 9e) tanzten zu "Rock around the clock". Julia Eckl (7c) spielte auf dem Klavier "River flows in you". Eine Reminiszenz an die Schul-Kirwa lieferten die boarischen Beiträge des Volksmusik-Ensembles (Julian Baumgartner, Moritz Koberstein und Marco Übler). "Die Sternpolka" der Bläserklasse schloss sich an. Die Bläserklasse (5./6. Klasse) beteiligte sich ebenfalls. "Oh when the saints" spannte den jazzigen Bogen zu "Let's play Dixie" des Saxofonsolisten Erik Wild (5d).Dann war die Schulband dran. Bei "Stay with me" standen die Sängerinnen Julia Eckl, Jasmin Keski und Jessica Ril im Vordergrund. Weiter ging es mit "Spirits", wobei hier auch Moritz Koberstein (Gitarre), Lilly Pfab (E-Piano) sowie Leon Panzer und Roman Klein (Drums) Akzente setzten. Den Schlussstück setzte das gesamte Ensemble mit "Ex's and Oh's".