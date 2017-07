Selten, dass die Feuerwehr wegen eines Streites um Hausaufgaben ausrücken muss. In Amberg ist das jetzt passiert.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Mutter ihrer zehnjährigen Tochter das Handy weggenommen, weil das Kind keine Hausaufgaben machen wollte. Um sich an der Mutter zu rächen, holte sich das Mädchen das Handy heimlich zurück und wählte den Notruf.Die Schülerin teilte der Leitstelle mit, dass sie in der Wohnung Rauch und Qualm rieche. Daraufhin rückte die Feuerwehr sowie die Polizei aus. Vor Ort habe sich der Vorfall sehr schnell aufgeklärt, berichtet Polizeioberkommissar Achim Kuchenbecker. "Jetzt werden die entstandenen Kosten zu begleichen sein." Das Mädchen hatte das Mobiltelefon von seiner Mutter erst vor kurzem zum 10. Geburtstag geschenkt bekommen.